Wenn die 650 Millionen Euro teure Mars-Mission am Sonnabend 13.05 Uhr unserer Zeit startet, dann ist sie in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Sie ist die erste Mars-Mission, die von der Vandenberg Air Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien startet. Sie ist die erste, die ausschließlich mit Analyse-Technik aus Europa ausgestattet ist. Und sie soll als erste das Innere des Planeten untersuchen. Die Forscher erhoffen sich dabei z.B. Antworten auf die Frage, warum der Mars sich anders entwickelt hat, als die Erde.

Im Gegensatz zum Marsrover Curiosity bleibt Insight, nachdem er am 26. November auf dem Mars gelandet ist, fest an einem Ort. Die geplante Landestelle liegt in der äquatornahen Region Elysium Planitia, unweit von Curiosity. Dort öffnet der Lander seine rund zwei Meter durchmessende Plattform. Zuerst, so der Plan, soll ein in Frankreich entwickeltes Seismometer installiert werden, dass Marsbeben messen kann.