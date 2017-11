Die neuen Verfahren jetzt gerade im 3D-Druck, die erlauben, komplexe Bauteile herzustellen, was mit klassischen Verfahren derzeit noch nicht möglich war. Auch wenn die noch teuer sind, sie bringen bezüglich der Komplexität einen Gewichtsvorteil. Das ist dann die Frage des Automobilisten, ob man die Kosten in Kauf nimmt. Das ist abhängig davon, ob es bei Daimler in einem Nischenfahrzeug zum Einsatz kommt oder ob das bei Volkswagen in den Golf oder den Passat reinkommen soll.

Professor Lothar Kroll, TU Chemnitz