Deutschlandweit gibt es verschiedene Public Viewings des Starts. In Merseburg, Jena, Berlin, Potsdam und Cottbus laden zum Beipsiel die Planetarien ein. In Morgenröthe-Rauthenkranz beginnt die Startparty in der Deutschen Raumfahrtausstellung um 12.00 Uhr. Und in Halle hat die Leopoldina ihren Saal für die Livebeoabchtung des Starts geöffnet.