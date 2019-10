Nur ein paar Tage ist es her, seit der Marsmaulwurf InSight endlich wieder angefangen hatte, sich in den Boden des Roten Planeten zu graben. Eine Schaufel, die seitlich auf den Bohrhammer drückte, hatte dem "Maulwurf" schließlich mehr Reibung beim Eingraben verschafft. "Offenbar wird der Bohrer nicht von Gestein unter der Oberfläche blockiert", hatte sich Tilman Spohn noch gefreut, der Leiter des Experiments, als der Roboterarm einen Zentimeter tief unter der Marsoberfläche eindrang. Doch prompt ist es damit wieder vorbei: Das Gerät hat sich jetzt wieder zur Hälfte aus dem Boden herausgeschraubt, heißt es auf der Mars-News-Seite der NASA. Wie und wann es nun weitergeht mit den Bohrungen, steht momentan also mal wieder in den Sternen.