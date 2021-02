Die Raumsonde Tianwen-1 (Himmelsfragen) hat nach knapp sieben Monaten erfolgreich die Umlaufbahn des Mares erreicht. Bereits vor sechs Tagen hatte die Sonde ein erstes Bild des Planeten gefunkt, seit Mittwoch (10.2.) ist sie in der Umlaufbahn. Es ist die zweite Ankunft innerhalb von zwei Tagen. Denn bereits am Dienstag hatte die Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) – Al-Amal, das steht für Hoffnung – den Mars erreicht. Immerhin zwei Tage hat die chinesische Sonde seit dem vergangenen Sommer aufgeholt, denn sie ist am 23. Juli, drei Tage nach der VAE-Sonde gestartet. Fehlt nur noch Nummer 3: Die NASA-Mission "Mars 2020". Die ist allerdings auch erst am 30. Juli 2020 gestartet und soll nach aktuellen Berechnungen am 18. Februar den Mars erreichen.