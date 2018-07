Flüssiges Wasser ist eine zentrale Voraussetzung für alle Lebensformen auf der Erde. Auch auf unserem Nachbarplaneten Mars gibt es Wasser – dort haben es Forscher bislang aber nur in der Form von Eis, das die Pole bedeckt, sowie als sehr kleine Spuren von Dampf in der Mars-Atmosphäre gefunden.

Doch nun haben Wissenschaftler um Roberto Orosei vom italienischen Nationalen Institut für Astrophysik in Bologna die Eispanzer der Pole mit Radarstrahlen untersucht, die von der ESA-Sonde Mars Express ausgesendet wurden. Dabei machten sie eine sensationelle Entdeckung. Im renommierten Fachblatt Science berichten sie von einem See mit flüssigem Wasser, etwa 1,5 Kilometer unter dem Mars-Südpol.

Die Radarsignaturen deuten demnach auf eine Art Gletschersee hin. Unterirdische Wasserreservoire auf der Erde erzeugen ähnliche Muster, wenn man sie mit dem Radar untersucht. Ob es in dem See Leben gibt, marsianische Bakterien oder andere Mikroorganismen zum Beispiel, ist bislang nicht bekannt.

Die Bedingungen für Leben scheinen in dem See zwar sehr negativ zu sein: Das Wasser dort hat nach Schätzungen der Forscher eine Temperatur von minus 68 Grad Celsius. Das wiederum deutet darauf hin, dass es sehr viele Salze enthält, die den Gefrierpunkt herabsetzen, Magnesium-, Kalzium- und Natriumsalze etwa, die auf dem Mars durchaus häufig vorkommen. Lebewesen haben es in dieser dunklen, sehr salzigen Kälte schwer. Allerdings gibt es auf der Erde Mikroorganismen, die unter diesen Umständen überleben können.