Über die verschiedenen Arten der Marsbeben könne man die Zusammensetzung der Marskruste besser verstehen, erklärte Vedran Lekic, der für die University of Maryland an dem Projekt beteiligt war. Sein Kollege Nicholas Schmerr ergänzte: "Diese Prozesse zu verstehen, ist Teil einer größeren Frage über den Planeten: Kann es dort Leben geben bzw. gab es dies schonmal?"

Ein weiterer Schwerpunkt der "InSight"-Mission liegt in der Erforschung des Mars-Magnetfelds. Auch hier gibt's neue Erkenntnisse : Das Feld auf dem "Roten Planeten" ist zehnmal stärker als Satelliten-Modelle vorhergesagt hatten. Seinen Ursprung hat das dortige Magnetfeld in der Kruste des Planeten, inzwischen interagiert es auch mit Sonnenwinden. Über das Feld wollen die Forscher in Zukunft noch mehr über das Innere des Mars herausfinden.

Von seiner Atmosphäre wissen sie nun schon mehr. So hat die "InSight"-Sonde starke Staubstürme gemessen und dazu sogenannte Airglows, also Nachthimmelsleuchten, die bei photochemischen Reaktionen in der Atmosphäre entstehen. Auch weitere Phänomene wie Schwerewellen konnten die Wissenschaftler nachweisen. "Die Beobachtung der Mars-Atmosphäre durch 'InSight' wird der Schlüssel für die künftige Untersuchung des Planeten sein", heißt es in dem Paper. Weitere Erkenntnisse soll "InSight" noch in diesem Jahr liefern.