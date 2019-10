Seit März steckte er fest, jetzt hämmert der Mars-"Maulwurf" wieder! Die ersten zwei Zentimeter sind geschafft und Tilman Spohn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), wissenschaftlicher Leiter des HP3-Experiments, hofft jetzt, dass sich der Bohrer wie geplant komplett in den Untergrund eingraben kann. In seinem Logbuch zu den Entwicklungen auf der Marsmission schreibt er:

Die Schaufel des Roboterarms unterstützt den "Maulwurf" seitlich bei seinen Bewegungen. Offenbar hatte dem Bohrer diese Reibung gefehlt, als es im März zu dem Mars-Malheur kam, glauben die Forscher. Das HP3-Experiment - der Name steht für "Heat Flow and Physical Properties Package" - ist eine Entwicklung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof. Damit können zum ersten Mal Temperaturen im Marsuntergrund gemessen werden.

Den Mars-Lander mit der deutschen Technik gibt es jetzt auch in einer Aufnahme aus dem All zu sehen, die die NASA gerade veröffentlicht hat. Der Reconnaissance Orbiert, ein Satellit, der um den Mars kreist, hat InSight am 23. September 2019 in der Region Elysium Planitia aus 272 Kilometer Höhe fotografiert.