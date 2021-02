Neben den Emiraten will auch die Volksrepublik China in Kürze den roten Planeten erreichen. Mit ihrer Tianwen-1 Mission (chin. für Himmelsfragen) wollen die Chinesen am 10. Februar in die Marsumlaufbahn einschwenken. Eine genaue Uhrzeit wurde von der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA nicht genannt. Dafür hat ein Twitter-User einmal nachgerechnet: Die chinesische Mars-Mission soll den Orbit gegen 13.01 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) erreichen. Am Freitag (5.2.21) gab es noch eine letzte Kurskorrektur.