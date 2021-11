Weltraum-Mission "Cosmic Kiss" Matthias Maurer fliegt endlich zur ISS: Hier können Sie live dabei sein

Allein in den vergangenen zwei Wochen drei Mal verschoben, jetzt soll es klappen. Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer fliegt am 10. November gemeinsam mit seinen drei Kollegen in der "Crew 3"-Mission von SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS. Das "Crew Dragon"-Raumschiff soll um 21:03 Uhr Ortszeit (bei uns ist dann schon Donnerstag 03:03 Uhr) starten. Und Sie können live dabei sein.