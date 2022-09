Bei der Herstellung von Milch entstehen als Nebenprodukt große Mengen an Molke, allein in Deutschland jährlich 12,6 Millionen Tonnen. Die Flüssigkeit kann zwar weiterverarbeitet werden, etwa zu Trinkmolke, doch nach der Abtrennung von Proteinen und Laktose (die in der Pharmazie und für Babynahrung genutzt werden) bleibt eine Substanz namens Melasse zurück, die wegen ihres hohen Salzgehalts bisher teuer entsorgt werden musste. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS im thüringischen Hermsdorf und von der TU Dresden haben nun ein Verfahren entwickelt, mit dem aus der Melasse Ethylacetat (Essigsäureethylester) gewonnen werden kann. Das farblose Lösungsmittel kommt bei der Herstellung von Klebstoffen, Druckfarben oder Lacken zum Einsatz und kann auch zur Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden.

Die bei dem neuen Verfahren zur Herstellung von Ethylacetat genutzte sogenannte Kompositmembran Rasterelektronenmikroskop. Bildrechte: Fraunhofer IKTS

Bei dem Verfahren der Hermsdorfer und Dresdner Forschenden wird erst die Melasse in einem Bioreaktor fermentiert. Das dabei mit entstehende Ethylacetat wird dann mithilfe von speziellen Membranen abgetrennt. "Als Abfallprodukt bleibt ein Gas-Wasserdampf-Gemisch zurück, das problemlos in die Umwelt abgegeben werden kann", erläutert Dr. Marcus Weyd vom IKTS.



In einem nächsten Schritt sollen nun die Membran so verändert werden, dass sie auch in der industriellen Produktion genutzt werden kann. Letztlich könnte die neue Technologie überall da zum Einsatz kommen, wo es darum geht, Gasgemische zu separieren oder leichtflüchtige Komponenten wie Kohlenwasserstoffe abzutrennen.