Ein Baumwoll-Samen hat sich als das robusteste Forschungsobjekt der chiensischen Mond-Mission erwiesen: Er keimte und die Pflanze entwickelte sogar zwei Blätte in dem Mini-Ökosystem, das die Raumsonde Chang’e-4 im Januar auf dem Mond abgesetzt hatr. Das haben die Auswertungen der Daten aus dem Pflanzcontainer ergeben, aus denen jetzt ein 3-D-Bild errechnet wurde .

Nach etwa 14,5 Tagen, also am Ende des lunaren Tags, starb auch dieser Baumwollkeimling ab. Mit Einsetzen der Dämmerung wurde es um die Sonde rapide kälter. Der Kanister mit dem Experimentier-Gut hat keine Dämmung zum Schutz vor den minus 190 Grad Celsius. So kalt wird es während der nacht auf dem Mond.