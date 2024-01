Der nächste Fehler ließ nicht lange auf sich warten. Peregrine hat ein Problem mit dem Antriebsmodul und verliert Treibstoff. "In Anbetracht der Situation haben wir der Maximierung der Wissenschaft und der Daten, die wir erfassen können, Priorität eingeräumt. Wir prüfen derzeit, welche alternativen Missionsprofile zu diesem Zeitpunkt möglich sind", heißt es in einer Mitteilung auf X .

Bereits vor diesen Problemen meinte Sissing, dass es zu früh sei, um über die geplante Mondlandung nachzudenken: "Wir müssen erst sehen, dass wir so weit kommen. Wir unterstützen dabei Astrobotic und drücken alle Daumen, die wir haben." Angesicht der Treibstoffprobleme rückt der Traum der ersten kommerziellen Mondlandung für Astrobotic in weite Ferne.

"Wenn die Triebwerke weiterhin funktionieren, könnte das Raumfahrzeug nach dem derzeitigen Treibstoffverbrauch noch etwa 40 Stunden lang stabil zur Sonne ausgerichtet bleiben", erklärt Astrobotic in einer weiteren Mitteilung auf X (gegen zwei Uhr am 9. Januar 2024). Das Missionsteam möchte die Raumsonde so weit wie möglich in die Nähe des Mondes manövrieren, bevor sie ihre Energie verliert. Das Missionsteam liefert weitere Updates über X – so auch das erste Foto von Peregrine aus dem All.