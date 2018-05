Mit einem Labor, so groß wie ein Eisschrank, will die NASA auf der Internationalen Raumstation ISS den "kältesten Punkt des Universums" erschaffen. Dafür lässt die US-Raumfahrtbehörde am Montag (21. Mai) das "Cold Atom Laboratory" (CAL) vom Weltraumbahnhof Wallops Flight Facility in Virginia ins All schießen. Das Kälte-Atomlabor soll nach NASA-Angaben vier Tage später mit dem privaten Raumfrachter "Cygnus" die ISS erreichen.