Nach dem Flyby verabschiedete sich Orion mit dem Schwung des Manövers wieder in einen Distant Retrograde Orbit, kurz DRO. Das Distant steht dabei für die große Entfernung von 40.000 Meilen, das sind rund 61.000 Kilometer, die das Raumschiff erreichen wird. Soweit hat sich bisher kein bemanntes Raumfahrzeug vom Mond entfernt. Retrograde bedeutet, dass sich Orion in der entgegengesetzten Richtung um den Mond bewegt wie der Mond um die Erde. In gut sechs Tagen wird das Raumschiff dann erneut ganz nah an den Mond heranfliegen, um Schwung für die Rückkehr zur Erde zu holen. Die gesamte Mission haben wir hier für Sie in einer Animation zusammengestellt.