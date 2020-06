Von Cape Canaveral aus wird die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ihre diesjährige Mars-Mission starten. Ihr selbst gesetztes Zeitfenster ist eng: vom 17. Juli bis zum 5. August will die Behörde zum Roten Planeten aufbrechen. Während diesem Zeitraum befinden sich Erde und Mars am nächsten zueinander. Da sich beide Planeten auf ihren eigenen Umlaufbahnen um die Sonne befinden, nimmt ihr Abstand zueinander je nach Position ab oder zu. So nah wie in diesen Sommer kommen sie sich nur ungefähr alle zwei Jahre.