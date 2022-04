Mond-Mission Artemis Letzter großer Raketentest – live bei der Nasa und trotzdem geheim

Auf dem Nasa-Blog zur Mission findet sich zumindest eine zeitliche Übersicht über den Ablauf der Tests. Sie beginnen am Freitag um 17 Uhr Ortszeit (bei uns 23 Uhr) und enden am Sonntag. Ab 16 Uhr überträgt die Nasa über den Newsroomchannel des Kennedy Space Centers den wie erwähnt völlig unkommentierten Stream. Die Crew testet dabei den kompletten Ablauf wie an den beiden Tagen vor einem echten Start. Allerdings mit einigen Besonderheiten. Die Rakete wird vollständig betankt (insgesamt 2,73 Millionen Liter, drei Viertel flüssiger Wasserstoff, ein Viertel flüssiger Sauerstoff). Alle Systeme werden hochgefahren, Stromversorgung und Raketen sind betriebsbereit, auch am Orion-Raumschiff. Der Countdown wird jedoch mehrfach unterbrochen. Der letzte Countdown am Sonntag läuft dann automatisch und wird 9,3 Sekunden vor dem Start manuell abgeschaltet. Es werden also keine Treibwerke gezündet. Nach dem Test werden die Tanks der Rakete wieder vollständig in unterirdische Behälter entleert.