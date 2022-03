Update 18. März 2022, 11:00 Uhr

Der Rollout der SLS-Mondrakete ist am 17. März erfolgreich verlaufen. Mittlerweile hat die Rakete ihren Zielort erreicht, den Launch-Komplex 39B in Cape Canaveral. In den nächsten Wochen werden die abschließenden Tests an der Rakte durchgeführt.

Die Mondrakete der NASA ist auf dem Kennedy Space Center in Florida unterwegs und verlässt das Vehicle Assembly Building für eine 4,2 Meilen lange Reise zum Startkomplex 39B. Alleine die Rakete ist ungefähr 98 Meter hoch, das Fahrzeug auf dem sie Transportiert wird ist ebenfalls circa sieben Meter hoch. Bildrechte: NASA, Kim Shiflett