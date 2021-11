Am frühen Morgen des 24. Novembers um 7.22 Uhr (MEZ) ist die Raumsonde DART erfolgreich gestartet. Sie befindet sich nun auf dem Weg zum Doppel-Asteroiden-System Didymos, wo sie einschlagen soll, um einen der beiden Asteroiden umzulenken. Damit wird es die erste Mission der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA sein, die zur aktiven Abwehr von Asteroiden und anderen gefährlichen Himmelskörpern entsandt wurde.

Am 20. September 2022 soll die Raumsonde das Doppel-Asteroiden-System erreichen. Den größeren der beiden Asteroiden hatte man bereits 1996 entdeckt. Sein Name lautet Didymos, genau wie das ganze System. Es handelt sich um einen circa 780 Meter großen Asteroiden mit einem kleinen Mond, den man erst 2003 entdeckt hatte. Dimorphos misst ungefähr 160 Meter im Durchmesser und umkreist seinen Wirt in einer Entfernung von rund 1.100 Metern. Die Raumsonde DART soll auf dem Mond des Doppel-Systems einschlagen und damit seine Umlaufbahn stören. Didymos steht im Griechischen für Zwilling, wogegen Dimorphos für "zwei Formen" (ebenfalls griech.) steht.