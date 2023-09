Der Missionsverlauf von Osiris-Rex Die Raumsonde Osiris-Rex der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa ist am 8. September 2016 ins Weltall aufgebrochen und konnte einen ersten Vorbeiflug an der Erde, ein Swing-by-Manöver, am 22. September 2017 absolvieren.



Im August 2018 kam die Raumsonde dann in Kamerareichweite ihres Zielobjektes. Die Erforschung Bennus begann im Oktober desselben Jahres. Am 3. Dezember 2018 erreichte sie das Ziel schließlich und schwenkte am 31. Dezember in einen Orbit ein.



Die Probe wurde am 20. Oktober 2020 entnommen. Den Asteroiden verlies Osiris-Rex aber erst am 10. März 2021. Seitdem befindet sich die Raumsonde auf ihrem Weg zurück zur Erde, wo sie die Proben am 24. September 2023 abwerfen und weiter zum nächsten Objekt fliegen soll. Apophis soll sie im April 2029 erreichen und im August in seine Umlaufbahn einschwenken. Das Ende der erweiterten Mission ist für November 2030 vorgesehen.