Am Mond-Roverprojekt arbeiten neben COMEX auch das Deutsche Forschungszentrum für Robotik und Künstliche Intelligenz in Bremen sowie die LIQUIFER Systems Group in Österreich.

Die NASA braucht derweil noch einen Namen für ihr Marsgefährt. Der Rover soll in diesem Jahr, im Juli, in Richtung Mars starten. Dann stehen Erde und Mars in günstiger Position zueinander. Bis dahin hat er auch seinen Namen, denn die Abstimmung geht in ihre Endphase. Noch bis 28. Januar 06:00 Uhr haben Sie die Möglichkeit, einem der neun Vorschläge Ihre Stimme zu geben. Hier geht es zur Abstimmung.