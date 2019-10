Herzschrittmacher, Smartphones, Akkuschrauber – unsere moderne Welt würde nicht funktionieren ohne die Entdeckung der drei Nobelpreisträger. "Batterien für Elektroautos, die nicht mehr zwei Tonnen, sondern 300 Kilogramm wiegen, die Möglichkeit erneuerbare Energie zu speichern", wie es Sara Snogerup Lins vom Nobelpreis-Komitee beschrieb. Vielleicht sind das die Hauptgründe, warum Goodenough, Whitingham und Yoshino erst jetzt, Jahrzehnte nach ihren Entdeckungen, geehrt werden. Aber der Reihe nach. Fangen wir mit dem Lithium an.

Lithium steht oben links im Periodensystem der Elemente, Ordnungszahl 3, ein Leichtmetall, sogar das leichteste aller festen Elemente. Und es hat neben seiner Leichtigkeit noch einen entscheidenden Vorteil: Es ist freigiebig mit seinen Elektronen. Von seinen dreien gibt es einfach eins ab und wird zum positiv geladenen Lithiumion. Aber es hat auch eine Kehrseite. Denn Lithium ist sehr reaktiv, verbindet sich zum Beispiel schnell mit Wasser. Bei Hautkontakt kann es zu schweren Verätzungen und Verbrennungen führen. Wie kann man das Potential von Lithium trotzdem nutzen? "Das war die Herausforderung der sich die drei gestellt haben," so Olof Ramström vom Nobelpreis-Komitee, "und die zu der phänomenalen, fantastischen Lithium-Ionen-Batterie führte."

Los ging es mit Stanlexy Whittingham. Er entdeckte Mitte der 1970er-Jahre, dass Lithium zusammen mit Titaniumdisulphid eine Superbatterie ergibt. Anfang der 1980er ersetzte John Goodenough das Titaniumdisulphid durch Kobaltoxid und verdoppelte damit das Potential der Batterie. Akiro Yoshino suchte ab 1981 nach einer Methode, das Lithium zu ersetzen. 1985 präsentierte er seine Batterie, die Kohlenstoffverbindungen als Anode benutzte. Und hatte damit, wie Ramström es beschreibt, das Metall gezähmt. So wurde die Batterie massentauglich. 1991 kam die erste von Sony auf den Markt.

Das Besondere am Chemie-Nobelpreis 2019 ist allerdings, dass er interdisziplinär ist. Denn Yoshino ist Ingenieur, Goodenough Physiker und nur Whittingham Chemiker. Aber nur diese interdisziplinäre Zusammenarbeit macht solche Erfindungen möglich, so Chemie-Professor Ramström vom Nobel-Komitee. Erst recht für die Zukunft, wie seine Kollegin Snogerup Lins, Professorin für physikalische Chemie, bei der Bekanntgabe erklärte. Denn für die Klima-Herausforderungen der Zukunft brauchen wir neue Batterien, aus anderen Materialien, die wir in großem Maßstab herstellen können.