Um das zu klären, muss man wissen, dass Hegemanns Forschungsgegenstand Algen sind. Algen reagieren extrem sensibel auf Licht, nur das perfekte Licht garantiert optimale Photosynthese. Deshalb haben sie eine spezielle Fähigkeit. "In einem Brandenburger See kann man sich das so vorstellen: Die schwimmen bei schlechtem Wetter nach oben und wenn die Sonne zu stark ist, schwimmen sie nach unten", erklärt er.

Dieses Protein, das die Zellwand der Algen so lichtempfindlich macht, können Wissenschaftler in alle möglichen Zellwände einbauen. Auch in Zellen, die sonst nicht auf Licht reagieren. Beispielsweise in Hirnzellen, die nur Dunkelheit gewöhnt sind. Das wäre der genetische Teil der Optogenetik. "Und dann geht der Lichtprozess eigentlich los. Ich belichte diese Zellen und diese lichtaktivierbaren Proteine, die da hergestellt werden, die aktivieren diese Zellen oder inaktiveren diese Zellen", sagt der Forscher.