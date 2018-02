Aber gespendete Lungen oder Herzen sind ein knappes Gut. Nur zehn von einer Million Menschen in Deutschland werden zum Organspender. In anderen europäischen Ländern liegt dieser Wert doppelt so hoch.

Ein Spenderorgan in einer Kühl-Transportbox Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das wollten Diana Hofmann und elf andere Studenten nicht einfach so hinnehmen. Deswegen entwickelten sie an der Hochschule für Telekommunikation Leipzig den Prototypen einer Handy-App. "Unsere App soll dabei helfen, aufzuklären, mit Vorurteilen aufzuräumen, dieses negative Gefühl, mit dem viele Deutsche Organspende im Moment verbinden, aufzulösen und das Thema positiv zu besetzen", erzählt Hofmann.



Die App mit dem Namen "Transplant-Tiger" informiert ihre Nutzer spielerisch über Organspenden. Doch die eigentliche Neuerung verbirgt sich im Hintergrund: Direkt am Handy sollen die Nutzer einen elektronischen Organspende-Ausweis erstellen können. Mit vielen Vorteilen gegenüber der heutigen Papierform.



Im Prinzip ist das eine gute Idee, meint Prof. Dietmar Schneider, Organspendebeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer. Trotzdem denkt er nicht, dass es den Menschen an Informationen mangelt. Für ihn hängt die Entscheidung, Organe zu spenden oder nicht, von anderen Dingen ab.