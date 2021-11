Seit Februar befindet sich der NASA-Rover Perseverance auf dem Mars und untersucht auch verschiedene Gesteine. Nun hat er an einem Felsvorsprung eine Stelle genauer begutachtet und eine scheinbar bisher neuartige Entdeckung gemacht, die bis dato "noch niemand gesehen hat", heißt es auf dem Twitter-Account des Rovers: olivgrün schimmernde Mineralien.

Zuvor befand sich der Rover für circa zwei Wochen im Schlafmodus. Während der Sonnenkonjunktion bestand keine Verbindung zum roten Planeten und den dort befindlichen Fahrzeugen. Eine Sonnenkonjunktion entsteht, wenn sich die Sonne zwischen die Erde und einem anderen Planeten befindet. In diesem Fall zwischen uns und dem Mars – das war zwischen dem 2. und 19. Oktober der Fall.

Der Weg zur Entdeckung der ungewöhnlichen Gesteinsprobe

Momentan befindet sich das Fahrzeug in der Region South Séítah am Jezero-Krater. In dem Krater soll es vor 3,7 Milliarden Jahren einen See gegeben haben und die enthaltenen Gesteine können Aufschluss über das damalige Klima geben – und somit möglicherweise Hinweise auf Leben bieten.

Am 25.10. heißt es auf Twitter, dass Perseverance seine Arbeit wieder aufgenommen hat: "Ich habe einige Aufnahmen gemacht, Wetterstudien, chemische Experimente und auch ein Software-Update." Wenige Tage später hat er sich einem Felsvorsprung genähert, an dem er genauere Untersuchungen vornahm. Dafür hat er sein Schleifwerkzeug verwendet. Dieses ist an seinem Roboterarm befestigt. Am 4. November lässt das Team den Rover auf Twitter melden: "Ich hole mein Abschleifwerkzeug heraus, um einen Blick ins Innere zu werfen. Gesteinsschichten wie diese bilden sich oft im Wasser und können Aufschluss darüber geben, wie ihre Umgebung früher aussah."

Gesteinsprobe, die niemand zuvor gesehen hat

Am 9. November dann die überraschende Botschaft: "Ich schaue hinein, um etwas zu sehen, das noch niemand gesehen hat. Ich habe einen kleinen Teil dieses Felsens abgeschliffen, um die Oberflächenschicht zu entfernen und einen Blick darunter zu werfen." Unter der rostig aussehenden oberen Schicht befindet sich eine von Schicht aus körnigen Mineralien und Sedimenten.