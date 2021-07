Auch sein Bruder Mark kam in den Genuss der Schwerelosigkeit. Neben den beiden waren noch zwei weitere Personen an Bord, die jeweils für sich einen Weltrekord aufgestellt haben.

Einige Jahre später hätte sie beim Space Shuttle Programm mitfliegen können. Jedoch war sie 1995 bereits zu alt dafür und der Traum vom All blieb ihr verwehrt. Bis Jeff Bezos sie auf einen Mitflug in seiner Raumkapsel einlud. Als er sie fragte, was sie sagen würde, wenn sie wieder gelandet sind, sagte sie: "Schatz, das ist das Beste, was mir im Leben passiert ist", und umarmte Bezos.