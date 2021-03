Ob das Wetter an diesem Tag mitspielen wird, steht noch in den Sternen. Jedoch wird man den Mond in den Sternschnuppennächten hell am Himmel stehen sehen. Am 27. April ist nämlich Vollmond und dieser ist auch noch heller und größer, denn es ist ein Supervollmond. Wenn der Mond am Himmel steht, werden die Nächte heller sein als beispielsweise kurz vor oder nach Neumond. Dadurch wird der Mond in der Nacht vom 22. auf den 23. April die Sicht auf die Sternschnuppen erschweren.