Im Jahr 2024 können Deutschlands Raumfahrtpläne durchaus überzeugen. Die ersten deutschen Raketen sollen starten. In der Nordsee wird der erste nationale Raketenstartplatz eingeweiht. Und vielleicht kommt die erste europäische Raumkapsel teilweise aus der Bundesrepublik.

Bildrechte: The Exploration Company

Im März 2024 möchte das deutsch-französische Start-up The Exploration Company den Prototyp seiner ersten Raumkapsel testen. Die Nyx-Raumkapsel ist für den Transport von Fracht zu Raumstationen ausgelegt. Sie soll bis zu vier Tonnen Fracht für bis zu sechs Monate andauernde Missionen im erdnahen Orbit transportieren können.

In diesem Jahrzehnt wird die Internationale Raumstation ISS ihr erstes kommerzielles Ziel sein. Diese soll jedoch Anfang der 2030er-Jahren kontrolliert in die Erdatmosphäre zum Verglühen gebracht werden. Einige kommerzielle Raumstationen sollen sie ersetzen. Aber auch die chinesische Tiangong-Station und ab 2028 die russische Raumstation Ross könnten mögliche Ziele werden.

Bei einer zukünftigen Mission sollen auch Menschen Platz in einem größeren Modell des Nyx-Raumschiffs haben. Ein unbemannter Probeflug zum Mond und zu dessen geplanten Raumstation Lunar Gateway ist für 2028 geplant.

Damit gebe es gleich zwei Module, die in Deutschland gefertigt werden und zum Mond fliegen. Im November 2024 sollte das Orion-Raumschiff mit vier Passagieren zum Erdtrabanten aufbrechen und diesen umrunden. Angetrieben wird das Raumschiff vom europäischen Service Modul ESM (European Service Modul) , welches hauptsächlich in Bremen bei Airbus gebaut wird.

Jedoch kam am 9. Januar 2024 eine ernüchterne Nachricht aus den Vereinigten Staaten. Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat den Start der Mondmission Artemis II offiziel auf September 2025 verschoben. In Bremen und Jena wird an den notwendigen Modulen für weitere Mondmission jedoch fleißig weiter gebaut.