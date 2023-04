Am Weltraumbahnhof im texanischen Boca Chica warten alle nur noch auf die behördliche Genehmigung, twitterte der SpaceX-Gründer Elon Musk am Ostersonntag, nachdem die SpaceX-Ingenieure eine letzte Flugbereitschaftsprüfung für das massive Super Heavy- und Starship-Trägersystem am Osterwochenende abgeschlossen haben. Das Starship sei aus unternehmerischer Sicht bereit für seinen Jungfernflug. Schon in einer Woche könnte es abheben, so der aktuelle Tweet von SpaceX.