SpaceX will am Montag, den 17. April, "den ersten Flugtest eines voll integrierten Raumschiffs und einer Super-Heavy-Rakete von der Starbase in Texas" unternehmen. Wie die Raumfahrtfirma auf ihrer Webseite mitteilte, öffnet das 150-minütige Testfenster für das neue Starship, die größte Rakete der Welt, um 7:00 Uhr CT, das heißt 14 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. 45 Minuten vorher soll der Livestream des Starts beginnen.