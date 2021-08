Es ist der 12. August 1977. Alle Weltraumbegeisterten schauen in Richtung USA. Dort, auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien steht eine modifizierte Boeing 747. Auf ihrem Rücken trägt sie die erste Raumfähre der USA, die Enterprise. An diesem Freitag wird das Duo aus Flugzeug (Shuttle Carrier Aircraft) und Raumfähre Geschichte schreiben. Denn zum ersten Mal wird ein wiederverwendbares Raumschiff selbstständig fliegen und landen. Einziger Makel: Die Enterprise, das glänzende neue Raumfahrzeug, auf das alle schauen, wird nie das Weltall erreichen. Denn es ist von Anfang an als Test-Shuttle gedacht. Ein später geplanter Umbau zur Weltraumtüchtigkeit wird aus Kostengründen verworfen.

Echte Astronauten an Bord

An Bord des Shuttles sind an diesem Sommertag aber dennoch zwei echte Astronauten. Fred Haise hat zu dieser Zeit seinen Flug schon über sieben Jahre hinter sich, einen besonders dramatischen, der später sogar verfilmt wird. Denn Haise ist Lunarmodul-Pilot bei Apollo 13. Gordon Fullerton ist dagegen noch in der Astronauten-Ausbildung, darf aber später wirklich Space Shuttle fliegen, 1982 als Pilot der Columbia und 1985 als Kommandant der Challenger.