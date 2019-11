Rund 1.500 Kilometer Luftlinie – so weit ist es vom Kennedy Space Center in Florida nach Plum Brook in Ohio. Auf dieser Strecke erlebte das neue NASA-Raumschiff Orion am Montag seinen Jungfernflug – noch nicht aus eigener Kraft, sondern an Bord eines Guppys. Der Flieger brachte das Schiff und sein in Deutschland gebautes Antriebsmodul zu umfangreichen Tests in der größten Vakuumkammer der Welt.