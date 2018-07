Mit Schallgeschwindigkeit in einer luftleeren Röhre von A nach B reisen. Das ist der Traum hinter Hyperloop. Noch stecken die verschiedenen Projekte weltweit in den Kinderschuhen. Aber eines Tages sollen sie den Verkehr revolutionieren. Und Technik aus Deutschland könnte dann ganz vorn dabei sein. Das WARR Team der TU München entwickelt schon seit Jahren Prototypen der Kapseln, in die wir später einsteigen sollen. Und die Kapseln aus München, sogenannte Pods, sind derzeit das Maß der Dinge – zumindest beim Hyperloop-Wettbewerb in den USA.