Am 21. Juli um 16:58 Uhr zündeten die sechs Triebwerke der russischen Trägerrakete vom Typ Proton-M auf dem Weltraumbahnhof Baikonur in der kasachischen Steppe. Das Ziel der Rakete ist die Internationale Raumstation ISS. An Bord befindet sich das Forschungsmodul mit dem Namen "Nauka" (Wissenschaft). Zwar fliegt die ISS in nur knapp 400 Kilometern Höhe, aber bis zum erfolgreichen Andocken wird das Modul noch acht Tage unterwegs sein.