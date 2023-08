Es ist 47 Jahre her, als Russland zum letzten Mal erfolgreich auf der Mondoberfläche gelandet ist. Damals war es die Mission Luna 24. In der Nacht zum Freitag, den 11. August 2023, soll die Mondmission Luna 25 um 1:10 Uhr (MESZ) in den Weltraum aufbrechen. Der Start wird von dem Kosmodrom Wostotschny im Osten Russlands erfolgen.