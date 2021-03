Es ist zwar ein offizielles Dokument, aber bisher noch nicht mehr als eine Absichtserklärung: China und Russland planen den Aufbau einer gemeinsamen Mondstation. Das teilte am Dienstag die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Roskosmos-Generaldirektor Dmitry Rogozin und Zhang Kejian, Leiter der Nationalen Weltraumagentur Chinas, unterzeichneten demnach im Namen ihrer Regierungen ein "Memorandum of Understanding" zur Zusammenarbeit bei der Schaffung einer Internationalen Forschungsstation, heißt es in der Mitteilung. Es handelt sich also um eine Art Absichtserklärung.