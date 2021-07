Simuliertes Standbild, das die Gezeitenzerstörung eines Neutronensterns durch ein Schwarzes Loch zeigt. Bei der Annäherung des Neutronensterns an das Schwarze Loch überwältigen die Gezeitenkräfte die Eigengravitation des Neutronensterns, was zu seiner Zerstörung führt. In dieser Simulation ist das Schwarze Loch doppelt so massereich wie der Neutronenstern und beide drehen sich nicht. (Während die beiden entdeckten NSBH-Systeme, über die hier berichtet wird, keine Anzeichen für eine Gezeitenspaltung zeigen, illustriert diese Simulation den Prozess der Gezeitenspaltung in einem NSBH-Doppelsternsystem mit unterschiedlichen Massen). Bildrechte: Deborah Ferguson (UT Ausitn), Bhavesh Khamesra (Georgia Tech), und Karan Jani (Vanderbilt)