Chemnitzer Forschung Schneemangel? Die Pisten von morgen sind aus Kunststoff

Es ist Essig mit dem Wintersport, wenn der Schnee fehlt. Wer Skigebiete betreibt, muss sich also etwas einfallen lassen. Das könnten spezielle Matten aus Kunststoff sein, auf denen sich genauso gut Ski laufen lässt wie auf echtem Schneebelag. Ein Startup-Unternehmen aus Chemnitz will solche Matten jetzt in großem Stil auf den Markt bringen. Aber ist das wirklich eine Alternative, um dem Klimawandel ein Schnippchen schlagen?