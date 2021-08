Die Parker Solar Probe der NASA soll die Korona der Sonne untersuchen und Antworten auf folgende Fragen finden: Welche Mechanismen beschleunigen und transportieren diese energiereichen Partikel? Wie wirkt der Energiefluss, der die Korona so stark aufheizt? Wie ist die Struktur von Plasma und Magnetfeld am Entstehungsort des Sonnenwinds aufgebaut?



Das Institut für Astrophysik der Universität Göttingen ist an der Solar Orbiter Mission als Co-Investigator des Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) Instruments unter der Leitung des Naval Research Laboratory, Washington, DC beteiligt. Das Projekt fällt unter den Namen "Coronagraphic German und US Parker Solar Probe Survey" (CGAUSS).



Außerdem ist Deutschland mit dem Instrument "Wide-Field Imager for Parker Solar Probe" (WISPR) vertreten. Dieses schaut nicht auf die Sonne, sondern in die Richtung, in die sich die Sonde bewegt, um Bilder des Lichts aufzunehmen, das von den Elektronen in der Korona gestreut wird.