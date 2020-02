Bereits vor 20 Jahren wurde die Idee zur Mission entwickelt, vor sechs Jahren begann die technische Umsetzung, jetzt ist der Solar Orbiter von ESA und NASA auf dem Weg zur Sonne. In zwei Jahren wird er seine Umlaufbahn in 42 Millionen Kilometer Entfernung erreicht haben. So nah an der Sonne herrschen rund 500 Grad Celsius. Ein Hitzeschild schützt die Technik an Bord, mit er vor allem die Pole der Sonne und die Solarwinde untersucht werden sollen.