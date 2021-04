Verzögerung des ersten bemannten Space Shuttle Fluges

Bereits seit Dezember 1980 befand sich das Raumschiff an der Startrampe 39A in Cape Canaveral. Eigentlich sollte der Raumflug am 17. März 1981 erfolgen, doch es gab Probleme und der Launch wurde verschoben. Mehrmals sogar – wobei das in der Raumfahrt nichts Ungewöhnliches ist. Die Sicherheit geht vor, besonders wenn es sich um eine bemannte Mission handelt. Schließlich sollte die Columbia am 10. April in den Weltraum aufbrechen. Die beiden NASA Astronauten John Young (l.) und Robert Crippen. Sie sind die Crew des Jungfernflugs des Space Shuttle Colombia (Mission: STS-1). Bildrechte: NASA

Die beiden Astronauten John Young und Bob Crippen lagen bereits in ihren Kanzeln im Orbiter. Auch wenn es sich um ein wiederverwertbares Raumflugzeug handelt: In den Weltraum gelangte es nur mit der Hilfe von Raketen. Durch die senkrechten Raketenstarts befindet sich auch das Raumschiff in einer vertikalen Position. Dementsprechend lagen und nicht saßen Young und Crippen in ihrem Raumschiff. Young war übrigens der erfahrenste Raumfahrer, den die NASA zu diesem Zeitpunkt hatte. Crippen war dagegen ein unerfahrener Astronaut. An diesem Tag sollte er es auch bleiben.

Zwanzig Minuten vor dem Start trat ein Computerfehler auf. Kurz darauf, um 11.31 Uhr, wurde der Countdown abgebrochen. Ein technischer Fehler, der nicht sofort behoben werden konnte. Aus diesem Grund musste der Launch auf zwei Tage nach hinten verschoben werden.

Jungfernflug 12. April 1981: Die Columbia hebt ab

Der neue Launch-Termin wurde auf zwölf Uhr mittags des 12. Aprils verlegt. Bereits zweieinhalb Stunden zuvor hatten der Kommandant Young und der Pilot Cripper die Columbia betreten. Diesmal kam es zu keinen Problemen. Um zwölf Uhr hob die Rakete vom Erdboden ab. Bereits nach zwei Minuten waren die beiden – ebenfalls wiederverwendbaren – Feststoffraketen ausgebrannt und wurden abgeworfen, alles nach Plan. Während dieser Zeit befand sich das Space Shuttle in 53 Kilometern Flughöhe. Ab einer Höhe von hundert Kilometern fängt der Weltraum an. Der Start des Space Shuttle Columbia. Es ist der Jungfernflug dieser amerikanischen Raumfähre. Bildrechte: NASA

Es war vermutlich einer der aufregendsten Momente in meinem Leben. Bob Crippen, ehem. NASA-Astronaut

Bereits wenige Minuten später befand sich die Columbia im Weltraum. In einer Höhe von ungefähr 118 Kilometern wurden die Haupttriebwerke abgeschaltet. Nach etwa sieben Stunden befand sich das Space Shuttle in einer Flughöhe von 280 Kilometern. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS fliegt heute in einer Höhe von ungefähr 400 Kilometern – doch Anfang der 1980er-Jahre war das noch Zukunftsmusik.

Unser Job war es, in den Orbit zu fliegen, alle Systeme im Raumflugzeug zu testen und es sicher zurück zur Erde zu bringen. Bob Crippen, ehem. NASA-Astronaut