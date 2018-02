Genau um 13:30 Uhr Eastern Standard Time - also um 19:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit - soll die siebzig Meter hohe Super-Rakete mit dem Elektroauto an Bord abheben.

Die wichtigsten Fakten zur "Falcon Heavy"-Rakete Bildrechte: SpaceX

Dafür nutzt SpaceX den Weltraumbahnhof der NASA in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Die "Falcon Heavy" wird ihren Jungfernflug von derselben Abschussrampe aus antreten, wie einst die Mond-Mission Apollo und später die Flüge der Space-Shuttles. Und vielleicht wird auch sie Geschichte schreiben. Doch SpaceX-Gründer Elon Musk warnte bereits vor zu viel Euphorie: Das System sei erst im Anfangsstadium und es sei durchaus auch möglich, dass der Jungfernflug schief gehe. Es wäre nicht das erste Mal, dass eines von Musks Weltraum-Projekten nicht funktioniert wie geplant.



Die "Falcon Heavy" ist eine echte Super-Rakete: Sie kann laut SpaceX mit bis zu 64 Tonnen doppelt soviel Fracht ins Weltall mitnehmen wie die leistungsfähigste Lastenrakete, die momentan im Einsatz ist. In früheren Jahrzehnten hatten allerdings sowohl Amerikaner als auch Sowjets bereits größere Raketen im Einsatz.



Musk ist mit seiner Rakete bereits fünf Jahre im Rückstand. Der erste Start war ursprünglich für 2013 geplant. Sie ist keine Neuentwicklung, sondern besteht aus drei Falcon 9-Raketen und besitzt damit über 27 Triebwerke. Die sollen die Lastkapsel mit dem Roadster 400 Millionen Kilometer weit in die Marsumlaufbahn bringen. Und dort wird der kirschrote Tesla eine ganze Weile bleiben, wie Musk am Montag in einer Pressekonferenz sagte.