Die erste rein zivile Raumfahrtmission soll in der Nacht zum 16. September in den Weltraum aufbrechen. Mit einer Trägerrakete des Typs Falcon 9 will das private Raumfahrtunternehmen SpaceX seine umgebaute Raumkapsel ab 02:02 Uhr (mitteleuropäischer Sommerzeit) launchen. Der Start soll live auf YouTube übertragen werden.

Etwa zweieinhalb Stunden vor dem Start sollen sich die vier zivilen Astronauten für das Betreten der Crew Dragon bereit machen. Neben dem Missionskommandanten, der die "Inspiration4"-Mission komplett finanziert hat, gehören auch eine Pilotin sowie ein Missionsspezialist und eine Missionsspezialistin zur Crew. Die Crew der Inspiration – zwei Frauen, zwei Männer sind die ersten zivilen Raumfahrer. Bildrechte: SpaceX

Weiter draußen als die ISS-Astronauten

Das Raumschiff soll sich in einer Höhe von 575 bis 590 Kilometern bewegen. So weit draußen war seit dem letzten Hubble-Einsatz im Jahr 2009 kein Mensch mehr. Das Team auf der Internationalen Raumstation ISS befindet sich in einer Höhe von rund 408 Kilometern.

Einen Zwischenstopp bei der ISS wird es während der dreitägigen Mission nicht geben, da das Andockmodul entfernt wurde. Stattdessen wurde das touristische Raumschiff an seiner Spitze mit einer gewölbten gläsernen Kuppel ausgestattet. Dadurch haben die Reisenden einen 360-Grad-Rundumblick, kurioserweise am besten von der Toilette aus. Eine grafische Darstellung der Dinge, die um die Erde kreisen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die anderen drei Reisenden können währenddessen den Blick ins All aus den beiden seitlich angebrachten Scheiben genießen, die aber nicht gewölbt sind. Der Blick durch die Glaskuppel dürfte also schöner sein.

Weltraumtourismus ganz nebenbei

Erst im Juli waren die ersten Weltraumtouristen der privaten Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic und Blue Origin in den Orbit aufgebrochen. Bei Virgin Galactic, dem Unternehmen des Milliardärs Richard Branson, wurde das Raketenflugzeug mit einem Trägerflugzeug in eine Höhe von ungefähr 15 Kilometern gebracht, dort abgedockt und anschließend zündeten die Triebwerke des Raketenflugzeugs.

Das All im Visier: Elon Musk, Jeff Bezos & Richard Branson Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zwar konnten Branson und seine Crew die Schwerelosigkeit für ein paar Minuten spüren, die offizielle Grenze des Weltraums erreichten sie aber mit rund 85 Kilometern Höhe nicht. Der Weltraum beginnt dem internationalen Luftsportverband Fédération Aéronautique Internationale (FAI) zufolge nämlich erst ab 100 Kilometern.

Jeff Bezos schaffte mit seiner Trägerrakete New Shepard (Blue Origin) dagegen die 106 Kilometer. Er, sein Bruder und zwei weitere Passagiere konnten ebenfalls für wenige Minuten die Schwerelosigkeit genießen. Beide Unternehmen haben den Weltraumtourismus als Business-Modell, wohingegen Elon Musk, der Gründer von SpaceX, dieses Modell nur nebenbei laufen lässt. Dafür entführt er seine zahlenden Gäste für ganze drei Tage in den schwerelosen Urlaub. Im Gegensatz zu Branson und Bezos hat Musk offenbar selbst keinen Drang, selbst ins All zu fliegen – zumindest hat er noch keine Ankündigung für einen eigenen Ausflug in den Weltraum gemacht.

Verfolgen Sie den Start mit