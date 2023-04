Kein "Final Go" für das Starship am Montag. 40 Sekunden vor dem Abheben wurde der Countdown für den ersten Testflug des neuen Raumschiffs von SpaceX ins Weltall angehalten. Offenbar gab es ein Problem mit einem Druckventil. Einen neuen Startversuch soll am 20.4. geben, so SpaceX auf Twitter. Es gebe ein rund einstündiges Zeitfenster zwischen 15.30 und 16.30 Uhr MESZ.