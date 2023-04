SpaceX Start abgebrochen: Starship bleibt vorerst am Boden

Hauptinhalt

Das Starship der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Muk sollte am Montag (17.4.) zum ersten Mal ins All starten. 40 Sekunden vor dem Abheben blieb der Countdown stehen. Nächster Versuch: Frühestens in zwei Tagen.