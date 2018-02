Die Weltraumpläne des Internet- und Elektroautopioniers Elon Musk schreiten voran. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sein Raumfahrtunternehmen SpaceX zwei Testsatelliten in einer Erdumlaufbahn aus. Sie sollen die Grundlagen erproben für ein späteres Satelliten-Netzwerk, mit dem Musk weltweit Breitband-Internet anbieten und verfügbar machen will. Die "Tintin A" und "Tintin B" genannten Satelliten waren am Donnerstag mit einer Falcon 9 Rakete aus von einer Air-Force-Basis in Kalifornien gestartet.