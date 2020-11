Das Andockmanöver kann gemütlich am Sonntagsfrühstückstisch angeschaut werden. Um 10.20 Uhr (MEZ) soll es durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, bereits vorher einzuschalten. Da es sich bei dem Andocken um ein kompliziertes Manöver handelt, wird dieser Vorgang länger dauern. Die neuen Mannschaftsmitglieder sollen um 13 Uhr dann auf der ISS empfangen werden.

Übrigens: Das wird nicht der einzige Weltraumflug für die kommenden Tage bleiben. Auch Virgin Galactic plant einen bemannten Weltraumflug. Das Zeitfenster öffnet sich am 19. November. Und auch ein Projekt, das zu großen Teilen in Deutschland entwickelt wurde, wird am 21. November in den Weltraum aufbrechen: "Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich" soll den Meeresspiegel vom Weltraum aus vermessen.

Die neue Crew auf der ISS

Die neue Crew sind drei NASA-Astronauten und ein japanischen Astronaut. Zu den Raumfahrern der NASA gehört die Astronautin Shannon Walker. Sie ist 55 Jahre alt, in Houston (Texas, USA) geboren und war bereits 163 Tage im Weltall. Mike Hopkins ist 51 Jahre alt, wurde in Lebanon (Missouri, USA) geboren und war insgesamt bereits 166 Tage im All. Er ist ebenfalls NASA-Astronaut. Genau so wie Victor Glover. Er ist mit 44 Jahren der jüngste der vier Crew-Mitglieder. Er wurde in Pomona (Kalifornien, USA) geboren und es wird sein erster Ausflug ins All sein. Von der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA ist Sōichi mit an Bord der Crew Dragon-Kapsel. Er war bereits 177 Tage im Weltall. Noguchi ist im japanischen Yokohama, südlich von Tokio, geboren. Er ist 55 Jahre alt. Die Besatzung von SpaceX Crew-1. Shannon Walker (NASA), Victor Glover (NASA), Mike Hopkins (NASA) und Sōichi Noguchi (JAXA). Bildrechte: NASA