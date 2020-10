GPS-Daten haben jedoch einen entscheidenden Nachtteil für die US Army: Sie sind störanfällig und können manipuliert werden. Aus militärischer Sicht kann dies fatale Folgen haben. Ein GPS-Angriff , vermutlich mit einem chinesischem Störsatelliten, zeigte bereits, dass man Schiffe an komplett falsche Orte navigieren kann. Besonders im östlichen Mittelmeerraum werden GPS-Signale regelmäßig gestört. Navigationsdaten sind für das US-Militär aber extrem wichtig.

Der Vorteil von GPS-Satelliten ist ihre flächenmäßige Abdeckung. Das liegt an den 30 Satelliten, die in der geostationären Erdumlaufbahn stationiert sind. Diese befindet sich in einer Höhe von 20.000 Kilometern – das entspricht einer halben Erdumrundung entlang des Äquators. Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde auf sechs Bahnen. Dadurch können die GPS-Empfänger sich zu jedem Zeitpunkt mit mindestens vier Satelliten verbinden.