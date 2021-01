Die andere Plattform, die in Galveston liegt, ebenfalls in Texas, soll den Namen Phobos bekommen. Das ist der zweite Marsmond und ein weiterer Hinweis auf die mögliche Verwendung. Elon Musk hatte außerdem bereits mehrmals Landeplattformen auf See für seine Projekte präsentiert. Auch bei möglichen Orbitalflügen auf der Erde, die Menschen in bis zu zwanzigfacher Schallgeschwindigkeit von Kontinent zu Kontinent bringen sollen, könnten solche Startplätze zum Einsatz kommen.