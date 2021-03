Seit dem 29. Januar 2021 stand Starship SN10 auf dem SpaceX-Startplatz in Boca Chica, im Süden von Texas, direkt am Golf von Mexiko. Es ist die zehnte Version des Raumschiffs, das eines Tages Menschen zum Mond oder Mars fliegen soll. Der unbemannten Testrakete, 50 Meter hoch, ausgestattet mit drei Raptor-Triebwerken, sollte endlich das gelingen, was SN8 und SN9 nicht geschafft hatten. Denn beide waren bei der Landung explodiert.

Zwei Fehlversuche, dann gelang der Start

Doch erst ging das Warten weiter. Starship SN10 brauchte drei Anläufe, bevor die Rakete abhob. Um 21:14 und 21:46 Uhr (MEZ) versuchten die Ingenieure das Starship in die Luft zu bekommen. Aber beide Male zündeten die drei Raptor-Triebwerke nur kurz. Die Rakete, die bis zu 1.200 Treibstoff laden kann, hüllte sich in jede Menge Rauch, aber bewegte sich keinen Meter nach oben. Dann schalteten die Computer von Starship SN10 die Booster aus. "Abort from the vehicle", so der SpaceX-Live-Kommentar.

Nach dem ersten Abbruch hatte SpaceX-Gründer Elon Musk getwittert, dass beim nächsten Versuch das Schub-Limit erhöht werden solle. Doch das hatte noch nicht geholfen.

Sechs Minuten nach dem Start. Die drei Triebwerke zünden für die Landung. Bildrechte: SpaceX

Erst beim dritten Versuch – nach Mitternacht unserer Zeit – hob SN10 mit dem nötigen Schub ab. Wie bei den vorherigen Testflügen wurden nacheinander die Triebwerke ausgeschaltet, so dass die Rakete ab einer Höhe von acht Kilometern nur noch von einem Raptor angetrieben wurde. Nach vier Minuten hatte SN10 wie vorgesehen eine Höhe von zehn Kilometern erreicht und begann mit dem Rückflug. Dabei wurden die Triebwerke ausgeschaltet und die Rakete in die Horizontale gebracht, wie ein Flugzeug. Sechs Minuten nach dem Start dreht sich die Rakete in die Vertikale und die drei Triebwerke wurden wieder gezündet. Nach 6 Minuten und 20 Sekunden setzte Starship SN10 auf dem Landefeld auf. Einige Flammen züngelten unter der Rakete, die jedoch schnell gelöscht wurden.

Sauber gelandet. Starship SN10 hat es ohne Explosion geschafft. Bildrechte: SpaceX

Für SpaceX ein Meilenstein. Auch Elon Musk war offenbar enorm erleichtert und twitterte nur kurz: Starship SN10 ist in einem Stück gelandet.